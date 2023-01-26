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Марио Фернандес дебютирует в составе «Интернасьонала»

Марио Фернандес дебютирует в составе «Интернасьонала»
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Крайний защитник ЦСКА Марио Фернандес выйдет в стартовом составе бразильского «Интернасьонала», за который выступает на правах аренды. В рамках второго тура чемпионата страны команде предстоит сыграть с клубом «Авенида». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 01:00 по московскому времени.

Напомним, Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры в мае 2022 года, но в ноябре решил её возобновить, после чего подписал годичный контракт с «Интернасьоналом» на правах аренды. По словам источников, футболист имеет договорённость с ЦСКА, согласно которой он проведёт год в Бразилии, чтобы побыть со своими женой и новорождённым ребёнком, после чего он вернётся в стан армейцев и продлит контракт с клубом.

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