Марио Фернандес дебютирует в составе «Интернасьонала»

Крайний защитник ЦСКА Марио Фернандес выйдет в стартовом составе бразильского «Интернасьонала», за который выступает на правах аренды. В рамках второго тура чемпионата страны команде предстоит сыграть с клубом «Авенида». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 01:00 по московскому времени.

Напомним, Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры в мае 2022 года, но в ноябре решил её возобновить, после чего подписал годичный контракт с «Интернасьоналом» на правах аренды. По словам источников, футболист имеет договорённость с ЦСКА, согласно которой он проведёт год в Бразилии, чтобы побыть со своими женой и новорождённым ребёнком, после чего он вернётся в стан армейцев и продлит контракт с клубом.

Марио Фернандес – о возобновлении карьеры