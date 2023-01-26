Марио Фернандес дебютирует в составе «Интернасьонала»
Поделиться
Крайний защитник ЦСКА Марио Фернандес выйдет в стартовом составе бразильского «Интернасьонала», за который выступает на правах аренды. В рамках второго тура чемпионата страны команде предстоит сыграть с клубом «Авенида». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 01:00 по московскому времени.
Напомним, Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры в мае 2022 года, но в ноябре решил её возобновить, после чего подписал годичный контракт с «Интернасьоналом» на правах аренды. По словам источников, футболист имеет договорённость с ЦСКА, согласно которой он проведёт год в Бразилии, чтобы побыть со своими женой и новорождённым ребёнком, после чего он вернётся в стан армейцев и продлит контракт с клубом.
Новость по темеПервый тренер Фернандеса: Марио — выдающийся футболист, он ещё способен играть в Европе
Марио Фернандес – о возобновлении карьеры
Комментарии
- 26 января 2023
-
00:52
-
00:31
-
00:30
-
00:23
-
00:18
-
00:06
-
00:01
-
00:00
- 25 января 2023
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:31
-
23:20
-
23:07
-
22:59
-
22:56
-
22:53
-
22:46
-
22:46
-
22:35
-
22:35
-
22:28
-
22:21
-
22:14
-
22:08
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:54
-
21:36
-
21:33
-
21:23
-
21:13
-
21:04
Партнерский контент