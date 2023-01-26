«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ноттингем Форест» в первом матче 1/2 Кубка лиги

Завершился первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором «Ноттингем Форест» играл с «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток главного арбитра Майкла Оливера прозвучал в 23:00 мск.

Гости отличились уже в дебюте встречи, когда на шестой минуте нападающий Маркус Рашфорд открыл счёт после передачи опорного хавбека Каземиро. Стоит отметить, что для англичанина этот мяч стал уже 10-м во всех турнирах после возобновления клубного сезона.

На 24-й минуте «Ноттингем Форест» сравнял счёт, однако судьи пересмотри повтор при помощи системы VAR, после чего отменили взятие ворот из-за зафиксированного офсайда. На 45-й минуте «красные дьяволы» укрепили своё преимущество благодаря дебютному голу Ваута Вегорста. На 89-й минуте Бруну Фернандеш после паса Энтони Эланги довёл разницу в счёте до трёх мячей.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу манкунианцев. Ответная встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» 1 февраля, начало в 23:00 мск.