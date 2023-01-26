«Фрайбург» сыграл вничью с «Айнтрахтом». Гётце отдал голевой пас

Сегодня 26 января, завершился ряд матчей в рамках 17-го тура чемпионата Германии. В одном из них встречались «Фрайбург» и «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Шварцвальд-Штадион» в Фрайбурге. Противостояние завершилось со счётом 1:1.
В конце первой половине встречи счёт открыл Рандаль Коло Муани. Ему ассистировал Марио Гётце. В начале второго тайма Маттиас Гинтер восстановил равенство на табло. Голевой пас на свой счёт записал Кристиан Гюнтер.
Чёрно-белые располагаются на шестом месте в Бундеслиге. В их активе 31 очко. Франкфуртцы занимают четвёртую строчку в турнире.
В другом противостоянии «Аугсбург» на своём поле принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию».
Победный и единственный гол на 82-й минуте забил игрок хозяев Мергим Бериша после передачи Келвина Йебоа.
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