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«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и вышла в полуфинал Кубка Испании

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и вышла в полуфинал Кубка Испании
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Завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Барселона» принимала «Реал Сосьедад». Матч прошёл в «Барселоне» на стадионе «Камп Ноу» и завершился победой каталонского клуба со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 52-й минуте забил Усман Дембеле. Отметим, с 40-й минуты гости играли в меньшинстве после того, как Брайс Мендес получил прямую красную карточку.

Таким образом, «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, а «Реал Сосьедад» завершил участие в турнире.

Действующим победителем Кубка Испании является «Бетис», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл «Валенсию» в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:4 – по пенальти).

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании является «Барселона», которая выигрывала трофей 31 раз. На втором месте по этому показателю идет «Атлетик» (23).

Кубок Испании. 1/4 финала
25 января 2023, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Дембеле – 52'
Удаления: нет / Мендес – 40'
Комментарии
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