Женская «Барселона» установила рекорд мирового футбола
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Женская команда «Барселоны» стала первой командой в истории мирового футбола (как женского, так и мужского), одержавшей 50 побед подряд в матчах национального первенства, сообщает CNN.
Победа, одержанная сине-гранатовыми над «Леванте Лас-Планас» (7:0) 25 января в матче чемпионата Испании стала уже 50-й крыдя для каталонской команды.
Последнее поражение женская команда «Барселоны» потерпела в июне 2021 года — тогда «блаугранас» проиграли мадридскому «Атлетико» со счётом 3:3.
С тех пор «Барселона» забила 247 голов и пропустила всего 19.
Тем не менее, избежать поражений в других турнирах каталонской команде не удалось — в нынешнем сезоне «Барселона» проигрывала в женской Лиге чемпионов «Баварии» со счётом 1:3.
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