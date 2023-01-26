Женская «Барселона» установила рекорд мирового футбола

Женская команда «Барселоны» стала первой командой в истории мирового футбола (как женского, так и мужского), одержавшей 50 побед подряд в матчах национального первенства, сообщает CNN.



Победа, одержанная сине-гранатовыми над «Леванте Лас-Планас» (7:0) 25 января в матче чемпионата Испании стала уже 50-й крыдя для каталонской команды.



Последнее поражение женская команда «Барселоны» потерпела в июне 2021 года — тогда «блаугранас» проиграли мадридскому «Атлетико» со счётом 3:3.



С тех пор «Барселона» забила 247 голов и пропустила всего 19.



Тем не менее, избежать поражений в других турнирах каталонской команде не удалось — в нынешнем сезоне «Барселона» проигрывала в женской Лиге чемпионов «Баварии» со счётом 1:3.