Тен Хаг прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Ноттингем Форест» (3:0).
«Я доволен игрой и думаю, что на протяжении 90 минут мы её контролировали. Был один момент, который мог изменить игру, и именно здесь нам нужно прибавлять, но в целом мы контролировали ход встречи. Мы почти позволили сопернику вернуться в игру, и «Манчестер Юнайтед» не может позволять себе такое, когда мы так хорошо начали. Мы полностью диктовали ход матча, но в один момент всё могло измениться. Нам нужно этого избегать. Думаю, во втором тайме мы были гораздо более собранными и следили за ними.
Маркус Рашфорд сделал свою работу и забил ещё один гол. Да, мы должны сыграть одну игру и сделать то же самое, подготовиться и составить хороший план на матч. Игроки должны быть сосредоточены», — приводит слова тен Хага BBC.
Ответная встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» 1 февраля, начало в 23:00 мск.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 26 января 2023
-
02:20
-
01:59
-
01:14
-
01:08
-
00:57
-
00:52
-
00:31
-
00:30
-
00:23
-
00:18
-
00:06
-
00:01
-
00:00
- 25 января 2023
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:31
-
23:20
-
23:07
-
22:59
-
22:56
-
22:53
-
22:46
-
22:46
-
22:35
-
22:35
-
22:28
-
22:21
-
22:14
-
22:08
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:54