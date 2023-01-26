Тен Хаг прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Ноттингем Форест» (3:0).

«Я доволен игрой и думаю, что на протяжении 90 минут мы её контролировали. Был один момент, который мог изменить игру, и именно здесь нам нужно прибавлять, но в целом мы контролировали ход встречи. Мы почти позволили сопернику вернуться в игру, и «Манчестер Юнайтед» не может позволять себе такое, когда мы так хорошо начали. Мы полностью диктовали ход матча, но в один момент всё могло измениться. Нам нужно этого избегать. Думаю, во втором тайме мы были гораздо более собранными и следили за ними.

Маркус Рашфорд сделал свою работу и забил ещё один гол. Да, мы должны сыграть одну игру и сделать то же самое, подготовиться и составить хороший план на матч. Игроки должны быть сосредоточены», — приводит слова тен Хага BBC.

Ответная встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» 1 февраля, начало в 23:00 мск.

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