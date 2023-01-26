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Пике впервые опубликовал фото с моделью Чиа Марти, из-за которой он развёлся с Шакирой

Пике впервые опубликовал фото с моделью Чиа Марти, из-за которой он развёлся с Шакирой
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании, а ныне президент испанской медийной футбольной лиги Жерар Пике впервые опубликовал фото со своей возлюбленной, испанской моделью Кларой Чиа Марти.

Фото: Из личного архива Жерара Пике

Напомним, в июне 2022 года Пике расстался с известной певицей Шакирой после 11 лет совместной жизни из-за измен футболиста. Позже Пике представил свою новую девушку.

12 января певица выпустила новую композицию, которую посвятила её бывшему мужу. Песня по большей части высмеивает Пике и его новую девушку Клару Чиа Марти, выставляя их в негативном свете.

У Пике и Шакиры есть двое детей: Милан и Саша. 35-летний испанец объявил о завершении профессиональной карьеры в ноябре 2022 года.

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