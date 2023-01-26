Зарема Салихова: слава богу, «Лукойл» принял такой дар, как «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила, почему её супруг передал команду «Лукойлу».
«Вовремя ли мы ушли из «Спартака», судя по тому, что происходит с российским футболом? Поэтому и ушли. Веры нет. Слава богу, «Лукойл» принял такой дар. Почему именно им отдали клуб? «Лукойл» — родные. Мы другим не оставили бы», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».
Напомним, в августе 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Компания является генеральным спонсором красно-белых более 20 лет. По причине этих изменений Леонид Федун покинул пост президента «Спартака», который занимал 18 лет. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.
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