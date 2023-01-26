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Зарема Салихова: слава богу, «Лукойл» принял такой дар, как «Спартак»

Зарема Салихова: слава богу, «Лукойл» принял такой дар, как «Спартак»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила, почему её супруг передал команду «Лукойлу».

«Вовремя ли мы ушли из «Спартака», судя по тому, что происходит с российским футболом? Поэтому и ушли. Веры нет. Слава богу, «Лукойл» принял такой дар. Почему именно им отдали клуб? «Лукойл» — родные. Мы другим не оставили бы», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Напомним, в августе 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Компания является генеральным спонсором красно-белых более 20 лет. По причине этих изменений Леонид Федун покинул пост президента «Спартака», который занимал 18 лет. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

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