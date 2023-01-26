Радимов: Кокорин был бы одной из звезд РПЛ, но захочет ли он сам сюда вернуться?

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал дубль нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в матче с «Аполлоном» (3:1).



«Я думаю, Кокорин попал в свою струю, что называется, почувствовал уверенность. Потому что одно дело, когда ты сидишь на скамейке в «Фиорентине», не получаешь игрового времени и выходишь на 10-15 минут — тебе, во-первых, не проявить себя, во-вторых, нет игрового ритма. А в «Арисе» Саша этот ритм получил. Понятно, что кипрский чемпионат однозначно слабее итальянского, но надо же еще стать лидером там, начать забивать голы, что он и делает.



РПЛ? Он бы, конечно, тут не помешал. Был бы одной из звезд, правда, непонятно, в какой команде. Думаю, многие бы от него не отказались, даже лидерам чемпионата такой футболист в такой форме не помешал бы. Как он выглядит на поле — можно хоть на Кипр съездить живьем посмотреть, но даже статистика говорит сейчас в его пользу. Другое дело, хотел бы сам Кокорин сюда вернуться?», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».