Радимов: Дзюба любит кому-то что-то доказывать. Думаю, и сейчас он способен на это

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о перспективах продолжения карьеры нападающего Артема Дзюбы.



«Дзюба уже в возрасте, но любит эти истории — новые вызовы, кому-то что-то доказывать. Думаю, сейчас он вполне готов сделать то же самое. Другое дело, получится у него это или нет как раз из-за возраста. Мастерство его никуда не делось, но из игрового ритма он выпал на полтора года. Хотя, когда тот же Кокорин после окончания срока заключения вышел и был никакущий. И ему потребовалось время. Что будет с Дзюбой после того, как он полтора года не играл в футбол — непонятно.



Финансовые амбиции, думаю, сейчас у него будут не на первом месте. Потому что не каждая команда захочет давать столько денег, сколько Дзюба просит. И ему придется соглашаться на то, что есть, меняя материальное благополучие на возможность снова поиграть на высоком уровне», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».