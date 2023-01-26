Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может вернуться в национальную команду Испании, сообщает AS.
По данным источника, новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте намерен поговорить с Рамосом в рамках встреч с потенциальными капитанами. При этом, если разговор состоится, это не будет означать, что Рамос будет включён в состав на отборочные матчи Евро-2024 с Норвегией и Шотландией. Многое будет зависеть только от выступления игрока в ближайшие недели.
Напомним, Рамос провёл 180 матчей за национальную команду Испании. Защитник не попал в заявку национальной команды на матчи ЧМ-2022.
Новый тренер дебютирует во главе основной сборной Испании в мартовских матчах отбора к чемпионату Европы 2024 года в Германии с Норвегией и Шотландией.
Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке
- 26 января 2023
-
05:17
-
04:58
-
04:57
-
04:55
-
04:53
-
04:51
-
04:39
-
04:24
-
04:01
-
03:52
-
03:46
-
03:22
-
03:03
-
03:01
-
02:34
-
02:20
-
01:59
-
01:14
-
01:08
-
00:57
-
00:52
-
00:31
-
00:30
-
00:23
-
00:18
-
00:06
-
00:01
-
00:00
- 25 января 2023
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:31
-
23:20
-
23:07
-
22:59