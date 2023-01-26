Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может вернуться в национальную команду Испании, сообщает AS.

По данным источника, новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте намерен поговорить с Рамосом в рамках встреч с потенциальными капитанами. При этом, если разговор состоится, это не будет означать, что Рамос будет включён в состав на отборочные матчи Евро-2024 с Норвегией и Шотландией. Многое будет зависеть только от выступления игрока в ближайшие недели.

Напомним, Рамос провёл 180 матчей за национальную команду Испании. Защитник не попал в заявку национальной команды на матчи ЧМ-2022.

Новый тренер дебютирует во главе основной сборной Испании в мартовских матчах отбора к чемпионату Европы 2024 года в Германии с Норвегией и Шотландией.

Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке