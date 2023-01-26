Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании

Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании
Комментарии

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может вернуться в национальную команду Испании, сообщает AS.

По данным источника, новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте намерен поговорить с Рамосом в рамках встреч с потенциальными капитанами. При этом, если разговор состоится, это не будет означать, что Рамос будет включён в состав на отборочные матчи Евро-2024 с Норвегией и Шотландией. Многое будет зависеть только от выступления игрока в ближайшие недели.

Напомним, Рамос провёл 180 матчей за национальную команду Испании. Защитник не попал в заявку национальной команды на матчи ЧМ-2022.

Новый тренер дебютирует во главе основной сборной Испании в мартовских матчах отбора к чемпионату Европы 2024 года в Германии с Норвегией и Шотландией.

Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке

Новость по теме
Месси, Мбаппе, Неймар и Рамос поиздевались над Хакими на разминке «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023