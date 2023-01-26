Вера: Домингес и другие аргентинцы говорили мне ехать в РПЛ
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал о том, кто из соотечественников советовал ему продолжить карьеру в РПЛ.
«Знаком ли я с Алехандро Домингесом? Да, знакомы еще с Аргентины: жили в одном районе. Много обсуждали Россию, Домингес советовал ехать сюда. Дружу и с Гайчем, с ним я тоже общался о России, как и еще с парой аргентинцев. Все говорили мне ехать в РПЛ, потому что у вас отличная лига.
Лучший аргентинец из выступавших в России? Такого не назову: РПЛ я не смотрел, пока не оказался здесь. Знаю Дриусси и Краневиттера, тоже выступавших в «Зените», — приводит слова Лукаса Веры Sport24.
25-летний Вера стал игроком «Оренбурга» летом 2022 года, перейдя из аргентинского «Лануса».
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