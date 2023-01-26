«Барселона» стала первым клубом, достигшим показателя в 1500 голов в Кубке Испании

В ночь с 25 на 26 января завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Барселона» принимала «Реал Сосьедад». Игра состоялась в «Барселоне» на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой каталонцев со счётом 1:0.



Единственный гол в противостоянии на 52-й минуте забил Усман Дембеле. Как утверждаает MisterChip, это взятие ворот стало 1500-м для сине-гранатовых за 121-летнюю историю турнира. Именно «Барселона» стала первой командой, достигшей этой отметки.

Действующим победителем Кубка Испании является «Бетис», который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее «Валенсии» в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:4 – по пенальти).

Рекордсмен по количеству побед в Кубке Испании — «Барселона», которая становилась обладателем трофея 31 раз.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик: