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Бруну Фернандеш принял участие в 100 голах «Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш принял участие в 100 голах «Манчестер Юнайтед»
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Португальский хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отличился в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ноттингемом» (3:0).

По информации Opta Joe, 28-летний игрок поучаствовал в 100-м голе манкунианцев. За 155 матчей за «красных дьяволов» он забил 56 голов и сделал 44 результативных паса.

Встреча закончилась в ночь с 25 на 25 января со счётом 3:0 в пользу подопечных Эрика тен Хага. Ответное противостояние состоится на домашней арене «МЮ» «Олд Траффорд» 1 февраля и начнётся в 23:00 мск.

Фернандеш стал футболистом «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за сумму около € 55 млн. Своё первое результативное действие Бруну совершил 17 февраля 2020-го, когда в матче с «Челси» в рамках АПЛ отдал голевой пас (2:0). Свой первый мяч португалец забил 23 февраля во встрече с «Уотфордом», реализовав пенальти (3:0, также он отдал ассист).

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