Бруну Фернандеш принял участие в 100 голах «Манчестер Юнайтед»

Португальский хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отличился в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ноттингемом» (3:0).
По информации Opta Joe, 28-летний игрок поучаствовал в 100-м голе манкунианцев. За 155 матчей за «красных дьяволов» он забил 56 голов и сделал 44 результативных паса.
Встреча закончилась в ночь с 25 на 25 января со счётом 3:0 в пользу подопечных Эрика тен Хага. Ответное противостояние состоится на домашней арене «МЮ» «Олд Траффорд» 1 февраля и начнётся в 23:00 мск.
Фернандеш стал футболистом «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за сумму около € 55 млн. Своё первое результативное действие Бруну совершил 17 февраля 2020-го, когда в матче с «Челси» в рамках АПЛ отдал голевой пас (2:0). Свой первый мяч португалец забил 23 февраля во встрече с «Уотфордом», реализовав пенальти (3:0, также он отдал ассист).
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
- 26 января 2023
-
06:47
-
06:39
-
06:24
-
06:05
-
06:00
-
05:40
-
05:31
-
05:17
-
04:58
-
04:57
-
04:55
-
04:53
-
04:51
-
04:39
-
04:24
-
04:01
-
03:52
-
03:46
-
03:22
-
03:03
-
03:01
-
02:34
-
02:20
-
01:59
-
01:14
-
01:08
-
00:57
-
00:52
-
00:31
-
00:30
-
00:23
-
00:18
-
00:06
-
00:01
-
00:00