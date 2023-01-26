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Бушманов: видимо, это новая стратегия «Спартака» – привлечение молодых футболистов

Бушманов: видимо, это новая стратегия «Спартака» – привлечение молодых футболистов
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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов оценил трансферы Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша. О переходе футболистов в стан красно-белых официально стало известно 24 января.

«Это молодые ребята, здорово, что клуб работает на перспективу. Видимо, это новая стратегия «Спартака» – привлечение молодых футболистов. Сейчас такая стратегия. Потенциал есть у обоих, посмотрим, как они проявят себя. В «Бенфике» просто так не играют. У Тавареша есть уровень и класс, главное ему сейчас набрать форму после травмы», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Москвичи занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. В 17 матчах подопечные Абаскаля набрали 36 баллов. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.

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