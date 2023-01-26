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Гершкович: Слуцкий был и остаётся хорошей боевой единицей

Гершкович: Слуцкий был и остаётся хорошей боевой единицей
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Член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович высказался о бывшем главном тренере казанского «Рубина» Леониде Слуцком.

«Он был и остаётся хорошей боевой единицей в тренерском цехе. У всех бывают определённые неудачи. Думаю, Леонид передохнёт, наберётся сил и принесёт много пользы российскому футболу. Как только он почувствует боевое состояние, то приступит к работе.

Думаю, победы с ЦСКА не последние в его карьере. Он в самом соку, у него есть победный опыт. Он очень хорош с точки зрения анализа не только игровых действий, но и своей работы. Слуцкий сделает выводы из ошибок, он ещё не сказал своего последнего слова», – приводит слова Гершковича «Матч ТВ».

После ЦСКА Слуцкий успел поработать с английским «Халл Сити» и голландским «Витессом», а также с казанским «Рубином».

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