Гершкович: Слуцкий был и остаётся хорошей боевой единицей

Член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович высказался о бывшем главном тренере казанского «Рубина» Леониде Слуцком.
«Он был и остаётся хорошей боевой единицей в тренерском цехе. У всех бывают определённые неудачи. Думаю, Леонид передохнёт, наберётся сил и принесёт много пользы российскому футболу. Как только он почувствует боевое состояние, то приступит к работе.
Думаю, победы с ЦСКА не последние в его карьере. Он в самом соку, у него есть победный опыт. Он очень хорош с точки зрения анализа не только игровых действий, но и своей работы. Слуцкий сделает выводы из ошибок, он ещё не сказал своего последнего слова», – приводит слова Гершковича «Матч ТВ».
После ЦСКА Слуцкий успел поработать с английским «Халл Сити» и голландским «Витессом», а также с казанским «Рубином».
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