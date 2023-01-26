Марцел Личка: «Оренбургу» тяжело терять Владимира Писарского

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался об уходе из команды российского нападающего Владимира Писарского.



«Понятно, что когда в 15 играх чемпионата один человек забивает 14 голов, терять такого бомбардира тяжело. Но у нас есть Джимми Марин, Димка Воробьёв, Володя Обухов, Брайан Мансилья, Диего Акоста. Не думаю, что кто‑то из них станет таким же бомбардиром, как Писарский. Но надеюсь, что вот эти 14 голов они разделят между собой — каждый по 3–4 забьёт, и в сумме будет то же самое.



Сыч эти полгода был топ‑форвардом. Это же просто мечта для человека, который три года назад играл в чемпионате Крыма и подрабатывал барменом. Нам будет тяжело, безусловно, не каждый умеет забивать голы. Но верю в наших ребят.



Сыч придет в новую команду с другими требованиями, и ему нужно будет время, чтобы привыкнуть. Честно скажу, в «Оренбурге» у Володи были прекрасные ассистенты, его снабжали передачами. Могу сказать за себя: лично я желаю Писарскому только хорошего. Осталось 13 игр, и я бы был просто счастлив, если к концу сезона он перешагнёт отметку в 20 забитых мячей. Это был бы отличный результат для первого сезона на уровне премьер‑лиги.



Но именно потом встанет вопрос: насколько он хороший бомбардир? Потому что хороший нападающий ценен тем, что умеет повторять свой результат, делать по 18–20 голов на протяжении нескольких сезонов. Тот же Артём Дзюба, который забивал и забивал, или Александр Соболев. Это станет для Писарского главной мотивацией: надо будет год за годом доказывать свой статус», – приводит слова Лички «Матч ТВ».