Александр Тарханов: рано или поздно УЕФА и РФС должны к чему-то прийти

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о переносе Суперкубка УЕФА из Казани в Афины.
«Естественно, УЕФА вынужден был принять такое решение на фоне отстранения наших клубов от еврокубков. Такая же история была с переносом финала Лиги чемпионов из Санкт‑Петербурга. Видимо, посчитали, что проводить Суперкубок в России тоже не стоит. Но, несмотря на этот перенос, хорошо, что проходят встречи УЕФА и РФС, какой‑то диалог идет, и рано или поздно они должны к чему‑то прийти», – приводит слова Тарханова «Матч ТВ».
На встрече РФС и УЕФА обсуждалась возможность возвращения российских клубов и сборных к международным матчам, однако никаких конкретных решений принято не было. Напомним, сейчас команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА.
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