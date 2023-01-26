Бывший форвард «Барселоны» Тельо продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Испанский вингер Кристиан Тельо продолжит свои профессиональные выступления в чемпионате Саудовской Аравии. Новым местом работы экс-игрока «Барселоны» стал «Аль-Фатех». Контракт 31-летнего игрока с командой рассчитан до конца 2024 года.
Предыдущим местом работы бывшего футболиста каталонцев был американский «Лос-Ангджелес». За сине-гранатовых Кристиан выступал с 2011 по 2017 год. Суммарно Тельо провёл 86 матчей за «Барселону», забил 20 голов и отдал 14 ассистов.
Добавим, что «Аль-Фатех» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
В декабре 2022 года в Саудовскую Аравию переехал экс-форвард мадридского «Реала» и «МЮ» Криштиану Роналду. Он подписал соглашение на два с половиной года.
Дочка обучает Кристиана Тельо танцам. Видеоролик:
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