Купер: ответная встреча с «МЮ» стала в три раза тяжелее

Наставник «Ноттингем Форест» Стив Купер высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.



«Очевидно, что я разочарован проигрышем и реализацией. С «МЮ» всегда трудно, однако были некоторые вещи, о которых мы говорили в процессе подготовки к игре, но не сумели это реализовать.



Мы отличились, однако был маленький офсайд, но мы показали хорошую атаку. Я ощущал, что мы можем восстановить равенство на табло. В первой половине встречи мы немного увлеклись игрой и, вероятно, забыли о двухматчевом противостоянии. Мы крупно уступили и это существенно затрудняет задачу. В любом случае это должно было быть нелегко, а в данный момент это в три раза сложнее, но мы займёмся анализом игры и постараемся сделать всё», — цитирует Купера BBC.

Ответный матч пройдёт на «Олд Траффорд» 1 февраля. Начало встречи — в 23.00 мск.

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