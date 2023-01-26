Стал известен новый клуб Дзюбы, Хайкин будет играть в Чемпионшипе. Главное к утру

Российский нападающий Артём Дзюба станет игроком «Пари Нижний Новгород», российский голкипер Никита Хайкин перешёл в «Бристоль Сити», СКА переиграл ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Источник: Артём Дзюба перешёл в «Пари Нижний Новгород».
2. Голкипер Никита Хайкин подписал контракт с командой «Бристоль Сити».
3. СКА в армейском дерби вырвал победу у ЦСКА в концовке третьего периода.
4. МОК рассмотрит возможность допуска российских спортсменов, не выступавших с поддержкой СВО.
5. «Салават» снял вратаря в овертайме и победил «Ак Барс» в «зелёном дерби».
6. УЕФА перенёс место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины.
7. Президент ОКР не согласен с ограничениями МОК по возвращению россиян на турниры.
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9. Женская «Барселона» установила рекорд мирового футбола.
10. Московское «Динамо» прервало победную серию, проиграв «Автомобилисту» в гостях.
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