Стал известен новый клуб Дзюбы, Хайкин будет играть в Чемпионшипе. Главное к утру

Российский нападающий Артём Дзюба станет игроком «Пари Нижний Новгород», российский голкипер Никита Хайкин перешёл в «Бристоль Сити», СКА переиграл ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Источник: Артём Дзюба перешёл в «Пари Нижний Новгород».

2. Голкипер Никита Хайкин подписал контракт с командой «Бристоль Сити».

3. СКА в армейском дерби вырвал победу у ЦСКА в концовке третьего периода.

4. МОК рассмотрит возможность допуска российских спортсменов, не выступавших с поддержкой СВО.

5. «Салават» снял вратаря в овертайме и победил «Ак Барс» в «зелёном дерби».

6. УЕФА перенёс место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины.

7. Президент ОКР не согласен с ограничениями МОК по возвращению россиян на турниры.

8. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ноттингем Форест» в первом матче 1/2 Кубка лиги.

9. Женская «Барселона» установила рекорд мирового футбола.

10. Московское «Динамо» прервало победную серию, проиграв «Автомобилисту» в гостях.