Полузащитник «Торино» Саша Лукич может перейти в «Фулхэм»

Полузащитник сборной Сербии и итальянского «Торино» Саша Лукич может стать игроком английского «Фулхэма». Переговоры о переходе уже начались. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

«Ведутся переговоры о переходе Саши Лукича в «Фулхэм» из «Торино» за € 10 млн. Готовится четырёхлетний контракт с зарплатой € 2 млн в год плюс бонусы», — написал Николо Скира в «Твиттере».

В текущем сезоне итальянской Серии А Лукич провёл 15 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету 26-летнего полузащитника три матча в Кубке Италии, он забил один гол и оформил одну результативную передачу. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Лукич участвовал в трёх матчах сборной Сербии.

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