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Роналду опубликовал пост перед игрой «Аль-Насра» в полуфинале Кубка Саудовской Аравии

Роналду опубликовал пост перед игрой «Аль-Насра» в полуфинале Кубка Саудовской Аравии
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост накануне матча в рамках полуфинала Кубка Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом». Встреча состоится сегодня, 26 января, начало — в 21:00 мск.

«С нетерпением жду большой игры! Вперёд, команда!» — написал 37-летний футболист в своих соцсетях.

В случае победы в полуфинале Кубка в решающем матче команда Роналду сыграет с победителем пары «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха». Напомним, португалец дебютировал за «Аль-Наср» во встрече чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» на прошлых выходных. Криштиану отыграл все 90 минут и помог команде одержать победу со счётом 1:0.

Роналду стал футболистом «Аль-Насра» в конце 2022 года. Ранее он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

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