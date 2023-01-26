Пять игроков основного состава «Сити» могут покинуть клуб в летнее трансферное окно

Журналист El Chiringuito Хосе Альварес Гайя сообщил, что пять футболистов основного состава «Манчестер Сити» могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Отмечается, что в этот список входят Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Кайл Уолкер, Жоау Канселу и Эмерик Лапорт. У немца заканчивается срок контракта с «Сити». Клуб хочет заключить новое соглашение, но сам Гюндоган рассматривает вариант с уходом. Ранее появилась информация, что он подписал предварительный контракт с «Барселоной».
Бернарду Силва давно рассматривал возможность смены клуба. Игроком активно интересовались «Барса», «Реал» и «ПСЖ». Силва отвергает предложения «Сити» по новому контракту. Его соотечественник — Канселу — имеет напряжённые отношения с Гвардиолой и тренерским штабом, из-за чего хочет покинуть команду. Лапорт также раздумывает об отъезде из Англии летом 2023 года.
«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 45 очков после 20 встреч. В 1/8 финала Лиги чемпионов «горожане» сыграют с «РБ Лейпциг».
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ:
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