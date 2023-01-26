«У нас есть окно, чтобы объединить команду». Грэм Поттер — о двухнедельной паузе «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал двухнедельную паузу в расписании матчей лондонского клуба. Следующий матч «Челси» сыграет с «Фулхэмом» 4 февраля.
«Будет элемент сплочения команды. Нам нужно попытаться объединить команду. Появилось несколько новых лиц, теперь у нас есть небольшое окно. Дело не только в работе на поле, дело в том, как взаимодействуют ребята как команда, и как коллектив. Есть кое-что, что мы можем сделать, и мы используем эти две недели, чтобы попытаться сделать это как можно лучше. У нас есть окно с большим количеством игроков здесь, нам нужно создать некоторое единение, понимание, мы должны творчески подходить к тому, как мы это делаем.
Было бы ошибкой пытаться повторить здесь то, что мы делали в «Эстерсунде». Это был уникальный период моей жизни и моей карьеры. Общую идею, основу идеи можно сделать здесь, но по-другому. «Лебединого озера» здесь не будет, это точно. Что касается попыток построить доверие и отношения в команде, развить эмпатию и самосознание, то ещё можно обойтись без необходимости заниматься искусством или танцевальным проектом», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».
Во время работы в шведском «Эстерсунде» подопечные Поттера писали рассказы, устраивали художественные выставки и даже поставили легендарный балет Чайковского «Лебединое озеро».
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