Испанский журналист сообщил, что жена Икарди летала к форварду «Спартака» Бальде в Дубай

Испанский журналист Хорди Мартин в эфире шоу Intrusos сообщил информацию, что Ванда Нара, супруга форварда «Галатасарая» Мауро Икарди, летала в Дубай на встречу с нападающим «Спартака» Кейта Бальде.
Отмечается, что девушка останавливалась с футболистом красно-белых в одном отеле. Икарди догадался о поездке Ванды по расходам на банковской карте. Узнав об этом, аргентинец отправил гневные сообщения супруге Кейта, обвинив её мужа в неверности, после чего опубликовал переписку в соцсетях. Позже он удалил публикации, сообщив, что не «хочет рекламировать папарацци».
Ранее игрок «Галатасарая» уже подозревал Нару в изменах, когда выступал вместе с Бальде за «Интер». Тогда, по словам Мартина, Икарди через камеры обнаружил, что Кейта приходил в дом к Ванде.
Узнав об информации, болельщики «Галатасарая» атаковали в соцсетях личные страницы Бальде и его жены, а также аккаунты футбольного и хоккейного «Спартака». Хорди Мартин заявил, что собирается опубликовать новую информацию, касающуюся Икарди.
- 26 января 2023
-
11:29
-
11:26
-
11:19
-
11:17
-
11:08
-
11:00
-
10:58
-
10:43
-
10:39
-
10:18
-
10:14
-
10:00
-
09:54
-
09:47
-
09:39
-
09:37
-
09:35
-
09:18
-
08:37
-
08:30
-
08:05
-
07:55
-
07:53
-
07:41
-
07:38
-
07:26
-
07:11
-
07:02
-
06:47
-
06:39
-
06:24
-
06:05
-
06:00
-
05:40
-
05:31