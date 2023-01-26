Испанский журналист сообщил, что жена Икарди летала к форварду «Спартака» Бальде в Дубай

Испанский журналист Хорди Мартин в эфире шоу Intrusos сообщил информацию, что Ванда Нара, супруга форварда «Галатасарая» Мауро Икарди, летала в Дубай на встречу с нападающим «Спартака» Кейта Бальде.



Отмечается, что девушка останавливалась с футболистом красно-белых в одном отеле. Икарди догадался о поездке Ванды по расходам на банковской карте. Узнав об этом, аргентинец отправил гневные сообщения супруге Кейта, обвинив её мужа в неверности, после чего опубликовал переписку в соцсетях. Позже он удалил публикации, сообщив, что не «хочет рекламировать папарацци».



Ранее игрок «Галатасарая» уже подозревал Нару в изменах, когда выступал вместе с Бальде за «Интер». Тогда, по словам Мартина, Икарди через камеры обнаружил, что Кейта приходил в дом к Ванде.



Узнав об информации, болельщики «Галатасарая» атаковали в соцсетях личные страницы Бальде и его жены, а также аккаунты футбольного и хоккейного «Спартака». Хорди Мартин заявил, что собирается опубликовать новую информацию, касающуюся Икарди.

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