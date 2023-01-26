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«Специя» заинтересована в аренде форварда «Ромы» Шомуродова

«Специя» заинтересована в аренде форварда «Ромы» Шомуродова
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Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов может стать игроком итальянской «Специи», сообщает в своих соцсетях журналист Николо Скира.

Отмечается, что руководство клуба из Специи рассматривает вариант с арендой 27-летнего футболиста с правом выкупа. Ранее сообщалось об интересе к Шомуродову со стороны «Байера», «Лилля» и «Торино».

В текущем сезоне узбекский нападающий провёл восемь матчей за «Рому», забив один гол. Шомуродов стал игроком клуба из столицы Италии летом 2021 года. Ранее он выступал за узбекские «Машал» и «Бунёдкор», затем перешёл в российский «Ростов», после чего его купил «Дженоа». Контракт Шомуродова с «Ромой» заключён до лета 2026 года.

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