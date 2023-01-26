Источник: «Спартак» сможет обратно выкупить Рассказова у «Крыльев» более чем за € 3 млн

Московский «Спартак» достиг окончательной договорённости с «Крыльями Советов» по поводу трансфера защитника Николая Рассказова, информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, красно-белые бесплатно отдадут самарцам своего футболиста. При этом в контракте Рассказова будет предусмотрено право обратного выкупа. «Спартак» сможет вернуть Николая в любой момент, заплатив за него сумму более € 3 млн. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Отмечается, что Рассказов пошёл на значительное понижение зарплаты ради перехода в «Крылья Советов».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Николай Рассказов провёл за «Спартак» четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями. 25-летний россиянин с 2010 года воспитывался в академии красно-белых. За основную команду «Спартака» он выступает с 2017 года. Всего на счету защитника 58 матчей за «Спартак» и два забитых мяча.