«Он пошёл в «Челси» за деньгами». Легенда «Арсенала» — о трансфере Мудрика

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт прокомментировал сорвавшийся переход украинского вингера из «Шахтёра» в стан «канониров». В итоге трансфер футболиста осуществил «Челси».
«Я был очень взволнован переходом Мудрика. Он мог сбить «Арсенал» с толку с точки зрения того, что мы пытаемся сделать, учитывая сумму его перехода. Мудрик выглядит как футболист, который вписался бы в нашу команду. Я был немного расстроен, но не разочарован тем, что «Арсенал» в итоге сказал: «Всё в порядке».
Он пошёл в «Челси» за деньгами. Я не собираюсь винить его, потому что вокруг него и его жизни происходило столько разных вещей», — сказал Райт в Arsecast Podcast.
Напомним, 22-летний футболист перешёл из «Шахтёра» в «Челси» за € 70 млн, но его цена с учётом бонусов может возрасти до € 100 млн.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:
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