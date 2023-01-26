«Он пошёл в «Челси» за деньгами». Легенда «Арсенала» — о трансфере Мудрика

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт прокомментировал сорвавшийся переход украинского вингера из «Шахтёра» в стан «канониров». В итоге трансфер футболиста осуществил «Челси».



«Я был очень взволнован переходом Мудрика. Он мог сбить «Арсенал» с толку с точки зрения того, что мы пытаемся сделать, учитывая сумму его перехода. Мудрик выглядит как футболист, который вписался бы в нашу команду. Я был немного расстроен, но не разочарован тем, что «Арсенал» в итоге сказал: «Всё в порядке».



Он пошёл в «Челси» за деньгами. Я не собираюсь винить его, потому что вокруг него и его жизни происходило столько разных вещей», — сказал Райт в Arsecast Podcast.



Напомним, 22-летний футболист перешёл из «Шахтёра» в «Челси» за € 70 млн, но его цена с учётом бонусов может возрасти до € 100 млн.

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»: