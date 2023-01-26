В услугах Изидора заинтересован французский «Лион»
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Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор может стать игроком французского «Лиона». Об этом сообщил Footmercato.
По сведениям источника, уже прошёл телефонный разговор Изидора с главным тренером «Лиона» Лораном Бланом.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался отпускать Изидора в другой французский клуб — «Лорьян». Французы хотели взять форварда в платную аренду без обязательного права выкупа.
За московский клуб 22-летний французский форвард в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Изидора в € 5 млн.
«Лион» занимает девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2022/2023, набрав 25 очков после 19 матчей. Лидирует «ПСЖ» (47).
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