В услугах Изидора заинтересован французский «Лион»

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор может стать игроком французского «Лиона». Об этом сообщил Footmercato.

По сведениям источника, уже прошёл телефонный разговор Изидора с главным тренером «Лиона» Лораном Бланом.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался отпускать Изидора в другой французский клуб — «Лорьян». Французы хотели взять форварда в платную аренду без обязательного права выкупа.



За московский клуб 22-летний французский форвард в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Изидора в € 5 млн.

«Лион» занимает девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2022/2023, набрав 25 очков после 19 матчей. Лидирует «ПСЖ» (47).