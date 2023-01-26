Вера — о закрытии аэропорта: не люблю долгие поездки, но они улучшили отношения игроков

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, как отразилось на команде закрытие аэропорта в Оренбурге. По словам футболиста, долгие поездки на наземном транспорте значительно улучшили взаимоотношения игроков в коллективе.

«Как я себя чувствую в условиях закрытого аэропорта? О… Сначала было сложно. Хотя в итоге длинные путешествия улучшили взаимоотношения внутри команды, ведь мы проводим очень много времени в дороге. Мне, конечно, не нравятся поездки на 10 часов, а то и больше. Но мы используем это время, чтобы получше узнать друг друга», — приводит слова Лукаса Веры Sport24.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Лукас Вера провёл за «Оренбург» 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.