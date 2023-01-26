Галтье провёл беседу с Кимпембе по поводу назначения Мбаппе вице-капитаном «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье провёл беседу с защитником клуба Преснелем Кимпембе по поводу назначения форварда Килиана Мбаппе вице-капитаном клуба, сообщает L 'Equipe.



Наставник парижан решил устранить недоразумение и отметил, что футболист является одним из четырёх вице-капитанов клуба. Вместе с Кимпембе эту роль исполняют Марко Верратти, Серхио Рамос и Килиан Мбаппе. Все четверо являются равными. Поскольку в составе на кубковый матч были только Мбаппе и Рамос, французский форвард был награждён повязкой за его игру.



Капитаном «ПСЖ» является Маркиньос. Кимпембе надевал повязку в отсутствие бразильца. В последний раз это произошло в конце октября, когда парижане в рамках чемпионата Франции встречались с «Труа».

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