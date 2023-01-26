Артета — о Нкетиа: уверены, что он может продолжать развиваться
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о 23-летнем нападающем «канониров» Эдди Нкетиа.
«Это задача, стоящая перед всеми нами, не только перед Эдди. Быть на более высоком уровне с каждым днём. Эдди был очень стабилен, и думаю, что он удивил некоторых людей тем, как отреагировал на огромный вызов и требования, которые у него возникли после того, как Габриэл (Жезус. — Прим. «Чемпионата») получил травму. Мы уверены, что он может стать намного лучше, меняться и продолжать развиваться», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».
Нкетиа в текущем сезоне провёл 25 матчей за «Арсенал» во всех турнирах и забил девять голов.
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