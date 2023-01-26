Артета — о положении «Эвертона»: надеюсь, что они смогут выйти из этой ситуации

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о положении «Эвертона». Ливерпульский клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



«Расстраивает ли ситуация в «Эвертоне»? Это так, потому что это клуб, который я так сильно люблю, которому очень благодарен, к которому привязан. Надеюсь, что они смогут попасть туда, где они заслуживают быть, смогут быстро сдвинуть дело с мёртвой точки, снова собраться и выйти из этой ситуации», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».



Ранее «Эвертон» объявил об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера «ирисок». 4 февраля «Эвертон» встретится с «Арсеналом» в матче 22-го тура АПЛ.

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