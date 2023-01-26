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Аргентинец из «Оренбурга»: ни разу не было страшно в России. Обсуждаем ситуацию в мире

Аргентинец из «Оренбурга»: ни разу не было страшно в России. Обсуждаем ситуацию в мире
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера заявил, что ему ни разу не было страшно находиться в России. Также футболист признался, что может позволить себе алкоголь, но водку ещё не пробовал, и рассказал о самом холодном дне в России.

«Пробовал ли я водку? Нет. Хотя вообще алкоголь могу себе позволить, но только во время отпуска. То ли дело мате: под беседу с друзьями у меня уходит целый литр.

Было ли мне хоть раз страшно в России? Честно, нет. Ни разу. Обсуждаем текущую ситуацию в мире, но, вообще, всё в порядке.

Мой самый холодный день в России — наш последний домашний матч с «Ростовом» в Кубке. Ужасно холодно, несравнимо с Аргентиной! Особенно сложно было во втором тайме — хорошо, что в первом мы забили три», — приводит слова Лукаса Веры Sport24.

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