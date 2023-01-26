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Кварацхелия — 40-й в рейтинге лучших игроков 2022 года от The Guardian, Роналду — 51-й

Кварацхелия — 40-й в рейтинге лучших игроков 2022 года от The Guardian, Роналду — 51-й
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Английское издание The Guardian поставило грузинского футболиста «Наполи» Хвичу Кварацхелию на 40-е место в рейтинге лучших игроков 2022 года.

Вингер итальянского клуба оказался в рейтинге выше, чем Йозуа Киммих («Бавария», 41-е место), Давид Алаба («Реал», 42-й), Криштиану Роналду («Аль-Наср», 51-й). СМИ на данную секунду опубликовало места с 100-го по 11-е. Окончательная версия будет известна завтра, 27 января.

В топ-20 входят следующие игроки:

11. Садио Мане («Бавария»);

12. Неймар («ПСЖ»);

13. Гарри Кейн («Тоттенхэм»);

14. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд);

15. Каземиро («Манчестер Юнайтед»);

16. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

17. Антуан Гризманн («Атлетико»);

18. Федерико Вальверде («Реал»);

19. Педри («Барселона»);

20. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

«О деньгах думаем в последнюю очередь». Кварацхелию уже ждут в АПЛ? «О деньгах думаем в последнюю очередь». Кварацхелию уже ждут в АПЛ?

Сенсации группового этапа Лиги чемпионов:

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