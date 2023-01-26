Кварацхелия — 40-й в рейтинге лучших игроков 2022 года от The Guardian, Роналду — 51-й

Английское издание The Guardian поставило грузинского футболиста «Наполи» Хвичу Кварацхелию на 40-е место в рейтинге лучших игроков 2022 года.



Вингер итальянского клуба оказался в рейтинге выше, чем Йозуа Киммих («Бавария», 41-е место), Давид Алаба («Реал», 42-й), Криштиану Роналду («Аль-Наср», 51-й). СМИ на данную секунду опубликовало места с 100-го по 11-е. Окончательная версия будет известна завтра, 27 января.



В топ-20 входят следующие игроки:



11. Садио Мане («Бавария»);



12. Неймар («ПСЖ»);



13. Гарри Кейн («Тоттенхэм»);



14. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд);



15. Каземиро («Манчестер Юнайтед»);



16. Ашраф Хакими («ПСЖ»);



17. Антуан Гризманн («Атлетико»);



18. Федерико Вальверде («Реал»);



19. Педри («Барселона»);



20. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

Сенсации группового этапа Лиги чемпионов: