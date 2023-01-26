Кварацхелия — 40-й в рейтинге лучших игроков 2022 года от The Guardian, Роналду — 51-й

Английское издание The Guardian поставило грузинского футболиста «Наполи» Хвичу Кварацхелию на 40-е место в рейтинге лучших игроков 2022 года.
Вингер итальянского клуба оказался в рейтинге выше, чем Йозуа Киммих («Бавария», 41-е место), Давид Алаба («Реал», 42-й), Криштиану Роналду («Аль-Наср», 51-й). СМИ на данную секунду опубликовало места с 100-го по 11-е. Окончательная версия будет известна завтра, 27 января.
В топ-20 входят следующие игроки:
11. Садио Мане («Бавария»);
12. Неймар («ПСЖ»);
13. Гарри Кейн («Тоттенхэм»);
14. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд);
15. Каземиро («Манчестер Юнайтед»);
16. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
17. Антуан Гризманн («Атлетико»);
18. Федерико Вальверде («Реал»);
19. Педри («Барселона»);
20. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).
Сенсации группового этапа Лиги чемпионов:
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