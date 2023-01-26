«Борнмут» готовит предложение «Роме» по трансферу Дзаньоло

Английский «Борнмут» заинтересован в переходе атакующего полузащитника итальянской «Ромы» Николо Дзаньоло. Клуб готовит предложение. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Борнмут» обсуждает предложение о подписании Николо Дзаньоло: € 30 млн гарантированно плюс дополнения и пункт о компенсации последующей продажи в пользу «Ромы». «Милан» уже обсуждал личные условия с представителями Дзаньоло в последние несколько дней. Позиция игрока будет иметь решающее значение», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».

В текущем сезоне Дзаньоло провёл за «Рому» 13 матчей в итальянской Серии А. На счету 23-летнего футболиста один забитый мяч.

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