«Тоттенхэм» завершает сделку со «Спортингом» по переходу Педро Порро

Английский «Тоттенхэм» находится в завершающей стадии сделки с португальским «Спортингом» по переходу 23-летнего защитника Педро Порро. Клуб уже согласовал личные условия контракта с футболистом. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.



«Тоттенхэм» согласовывает последние детали сделки по Педро Порро. Сообщается, что условия оплаты теперь являются последним шагом, поскольку сумма в размере € 45 млн может быть выплачена тремя или четырьмя частями. Порро договорился о пятилетнем контракте со «шпорами» несколько недель назад — он ждёт», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».



Педро Порро в текущем сезоне провёл 25 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал девять результативных передач.

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