Жоэлинтон лишён права управлять автомобилем на год за вождение в нетрезвом виде
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Сегодня, 26 января, состоялось судебное заседание, по итогам которого нападающий «Ньюкасла» Жоэлинтон был оштрафован на £ 29 000 и лишён права управлять автомобилем на 12 месяцев. Отмечается, что футболист признался в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщил «твиттер» Sky Sports Premier League.
Бразильский форвард был арестован утром 12 января после того, как полицейские остановили его автомобиль в районе Портленд-роуд в Ньюкасле. Жоэлинтону были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде.
26-летний Жоэлинтон в текущем сезоне английской Премьер-лиги провёл 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
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