Игало: Роналду — легенда. Для меня он лучший игрок всех времён

Нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль» Одион Игало признался, что является поклонником Криштиану Роналду, который недавно также переехал в Саудовскую Аравию и подписал контракт с местным «Аль-Насром».
«Роналду — легенда. Для меня он лучший игрок всех времён. Я очень уважаю его и восхищаюсь им. Он будет играть за свою команду и забивать голы, а я буду играть за свою команду и забивать голы. Посмотрим, как всё пойдёт. Я желаю ему всего наилучшего в «Аль-Насре», а сам продолжу выполнять свою работу в «Аль-Хилале». Результат увидим в конце сезона», — сказал Игало в видео Oma Sports TV, его слова приводит Goal.com.
Стоит отметить, что и Игало, и Роналду выступали за «Манчестер Юнайтед», но не пересеклись в составе «красных дьяволов».
Гол Роналду рабоной на тренировке «Аль-Насра». Видео:
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