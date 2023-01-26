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Артета и Эмери — претенденты на приз лучшему тренеру января в АПЛ

Артета и Эмери — претенденты на приз лучшему тренеру января в АПЛ
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Официальный сайт английской Премьер-лиги объявил имена претендентов на приз лучшему тренеру месяца.

В голосовании, которое продлится до 30 января, примут участие пять номинантов. Победитель будет определён по результатам голосов болельщиков и мнения экспертной группы. На награду лучшему тренеру номинированы Микель Артета («Арсенал»), Стив Купер («Ноттингем Форест»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Томас Франк («Брентфорд»).

Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал», набравший 50 очков после 19 туров. На втором месте «Манчестер Сити» (45 очков, 20 матчей), а замыкает тройку «Ньюкасл» (39 очков, 20 игр).

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