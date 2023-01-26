Министерство спорта Татарстана и РФС обсудят вопрос компенсации за отмену Суперкубка УЕФА

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что планируются консультации с Российским футбольным союзом (РФС) о возможности обращения в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с целью получения компенсации за перенос матча за Суперкубок УЕФА — 2023 из Казани.



«Решение, пусть и не очень приятное, принято. Мы до последнего верили, что будет немного другой коленкор, надеялись, что проведём в Казани на нашей арене шикарный матч, но его отправили из спортивной столицы России в спортивную Мекку. Ребята как вернутся, выйдем на связь (представители РФС уезжали на встречу с УЕФА. — Прим. «Чемпионата»).



Конечно, немного расстроились, потому что была надежда, что проведём турнир такого уровня. Это был бы большой праздник для всей нашей страны, Татарстана, Казани, но получилось, как есть.



Проведём консультации с коллегами из РФС и примем совместное решение. Думаю, это произойдёт в ближайшие дни — ребята вернутся на этой неделе, а в понедельник проведём консультации и по итогам сделаем какое-то заявление, если оно потребуется. Думаю, ничего сверхъестественного не произойдёт — решение принято и не имеет обратного хода», — приводит слова Леонова ТАСС.

Вчера, 25 января, УЕФА перенёс место проведения матча за Суперкубок УЕФА — 2023 из Казани. Новым местом проведения встречи за трофей организация выбрала Афины (Греция).