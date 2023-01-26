Фанаты «Атлетико» вывесили баннер против «Реала» и куклу Винисиуса перед матчем в Кубке

Болельщики мадридского «Атлетико» совершили акцию против «Реала» накануне очного матча команд в рамках 1/4 финала Кубка Испании.



Фанаты «матрасников» на одном из мостов в Мадриде вывесили плакат с надписью: «Мадрид ненавидит «Реал». Рядом с баннером находится кукла с игровой футболкой вингера «Королевского» клуба Винисиуса Жуниора. Напомним, в начале сезона, на матче 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» одержал гостевую победу (2:1), болельщики «Атлетико» выкрикивали расистские оскорбления в адрес бразильского футболиста соперников.

Отметим, что Ла Лига выступила с заявлением, в котором осудила действия фанатов: «Ла Лига решительно осуждает акты ненависти и запугивания Винисиуса. Необходимо расследование для вынесения обвинительного приговора виновным, и мы требуем самых суровых, уголовных наказаний».

Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса: