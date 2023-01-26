В 2022 году было совершено рекордное количество международных трансферов

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала Глобальный отчёт о трансферах 2022 года. Согласно отчёту, количество международных трансферов профессиональных игроков мужского пола впервые превысило 20 000.

В 2022 году в мужском профессиональном футболе было осуществлено 20 209 международных трансферов, что на 11,6% больше по сравнению с 2021 годом и даже превышает показатели 2019 года, до пандемии COVID-19.

Кроме того, в этих трансферах был задействован ещё один рекордный показатель — 4770 клубов из 182 различных ассоциаций по сравнению с 4538 клубами в 2021 году. В общей сложности 17 291 игрок, представляющий 183 различные национальности, совершил переход в 2022 году.

«Двухлетняя негативная тенденция в расходах клубов на трансферные сборы была переломлена в 2022 году, когда общие расходы в прошлом году достигли $ 6,5 млрд, увеличившись на 33,5% по сравнению с 2021 годом — хотя они всё ещё ниже рекордного уровня 2019 года», — сказал главный специалист ФИФА по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований Эмилио Гарсия Сильверо.

Переходы десяти лучших игроков принесли 12,5% от всей суммы, которая была потрачена на трансферы в 2022 году. Аналогичным образом, из 2843 трансферов, включавших гонорары, на топ-100 пришлось почти 50% всех денег, потраченных на трансферные сборы, причём английские клубы вновь возглавили список. Впервые их общие расходы превысили отметку в $ 2 млрд и достигли рекордно высокого уровня почти в $ 2,2 млрд. С общим объёмом поступлений в размере $ 740,3 млн клубы из Франции получили самую большую долю из всех ассоциаций. Впервые в истории португальские клубы осуществили больше входящих трансферов, чем клубы из любой другой ассоциации — в общей сложности у них 901 входящий трансфер в 2022 году. Бразилия, напротив, отпустила наибольшее число игроков, совершив в общей сложности 998 исходящих трансферов.