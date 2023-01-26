Гвардиола: мы должны показать себе, насколько мы далеки или близки к «Арсеналу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Англии с «Арсеналом». Встреча состоится завтра, 27 января. Начало матча — в 23:00 мск.
«Может ли эта игра повлиять на борьбу за титул в Премьер-лиге? Это совсем другое соревнование — Кубок Англии. Это как финал. И, конечно, это больше, чем просто игра с «Арсеналом» — речь идёт о том, чтобы проявить себя, понять, каков наш уровень?
Если команда набирает 50 очков за круг, это означает, что они были лучшими и остаются ими. Итак, мы должны показать себе, насколько мы далеки от них или близки, и лучший способ понять это — показать свой лучший уровень. В противном случае с такой командой сейчас будет сложно», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
Видео: Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона.
- 26 января 2023
-
17:32
-
17:17
-
17:16
-
17:12
-
17:12
-
16:52
-
16:49
-
16:48
-
16:31
-
16:28
-
16:27
-
16:17
-
16:08
-
15:53
-
15:45
-
15:25
-
15:18
-
14:56
-
14:36
-
14:36
-
14:33
-
14:22
-
14:02
-
13:55
-
13:46
-
13:38
-
13:21
-
13:13
-
13:12
-
12:52
-
12:41
-
12:35
-
12:26
-
12:17
-
11:59