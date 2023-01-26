Гвардиола: мы должны показать себе, насколько мы далеки или близки к «Арсеналу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Англии с «Арсеналом». Встреча состоится завтра, 27 января. Начало матча — в 23:00 мск.

«Может ли эта игра повлиять на борьбу за титул в Премьер-лиге? Это совсем другое соревнование — Кубок Англии. Это как финал. И, конечно, это больше, чем просто игра с «Арсеналом» — речь идёт о том, чтобы проявить себя, понять, каков наш уровень?



Если команда набирает 50 очков за круг, это означает, что они были лучшими и остаются ими. Итак, мы должны показать себе, насколько мы далеки от них или близки, и лучший способ понять это — показать свой лучший уровень. В противном случае с такой командой сейчас будет сложно», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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