«Црвена Звезда» заинтересована в аренде нападающего «Локомотива» Раконьяца

Нападающий московского «Локомотива» Марко Раконьяц может отправиться в аренду в сербскую «Црвену Звезду». Об этом сообщил Mozzart Sport.

По сведениям источника, «Црвена Звезда» уже направила официальное предложение «Локомотиву» об аренде игрока с возможностью дальнейшего выкупа. В случае реализации перехода сербский клуб возьмёт на себя часть расходов, связанных с зарплатой игрока.

22-летний черногорский форвард перешёл в «Локомотив» из сербских «Чукаричек» летом 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и трёх играх Фонбет Кубка России, не отметившись результативными действиями.

28 марта 2022 года Раконьяц дебютировал за сборную Черногории в товарищеском матче с национальной командой Греции (1:0).