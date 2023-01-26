«Црвена Звезда» заинтересована в аренде нападающего «Локомотива» Раконьяца
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Нападающий московского «Локомотива» Марко Раконьяц может отправиться в аренду в сербскую «Црвену Звезду». Об этом сообщил Mozzart Sport.
По сведениям источника, «Црвена Звезда» уже направила официальное предложение «Локомотиву» об аренде игрока с возможностью дальнейшего выкупа. В случае реализации перехода сербский клуб возьмёт на себя часть расходов, связанных с зарплатой игрока.
22-летний черногорский форвард перешёл в «Локомотив» из сербских «Чукаричек» летом 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и трёх играх Фонбет Кубка России, не отметившись результативными действиями.
28 марта 2022 года Раконьяц дебютировал за сборную Черногории в товарищеском матче с национальной командой Греции (1:0).
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