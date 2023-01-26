«Это позорит общество». «Атлетико» — о плакате фанатов против «Реала» и кукле Винисиуса

Мадридский «Атлетико» на своём официальном сайте выступил с заявлением, осуждающим вывешенный болельщиками «матрасников» на одном из мостов Мадрид плакат с надписью: «Мадрид ненавидит «Реал». Рядом с баннером также находилась кукла с игровой футболкой вингера «королевского» клуба Винисиуса Жуниора.

«Обращая внимание на изображение, появившееся сегодня в различных СМИ за несколько часов до матча с «Реалом» в четвертьфинале Кубка Испании, клуб «Атлетико» Мадрид заявляет:

Такие действия являются абсолютно отвратительными и недопустимыми. Это позорит общество. Мы категорически осуждаем подобные вещи, оскорбляющие достоинство людей или организаций.

Соперничество между нашими клубами строится на уважении. Ни один человек, каковы бы ни были его клубные пристрастия или цвет кожи, не имеет права оскорблять других болельщиков. Каждый должен избегать подобного.

Мы не знаем, кто стал автором этого деяния, но их анонимность не освобождает их от ответственности. Мы надеемся, что властям удастся выяснить, что произошло, и что правосудие поможет искоренить подобное поведение», — гласит официальное заявление «Атлетико».

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