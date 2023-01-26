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Фольмер вернулся в «Ростов» из «Ахмата»

Фольмер вернулся в «Ростов» из «Ахмата»
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Полузащитник «Ахмата» Кирилл Фольмер, права на которого принадлежат «Ростову», вернулся в донской клуб. Об этом сообщает пресс-служба грозненцев.

Первую часть сезона игрок провел в «Ахмате» на правах аренды. Фольмер сыграл семь матчей за зелёных в официальных турнирах, в которых забил один гол.

Напомним, Фольмер — воспитанник московского «Спартака». Полузащитник ранее выступал за «Ростов» с февраля 2021 года. В минувшем сезоне 22-летний российский футболист провёл за «Ростов» 17 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Всего за ростовский клуб Фольмер сыграл в 23 матчах и записал на свой счёт две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока средней линии поля в € 400 тыс.

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