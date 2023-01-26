«Реал» выступил с заявлением касательно оскорбительного жеста в адрес Винисиуса

Мадридский «Реал» отреагировал на оскорбительный жест болельщиков «Атлетико», которые повесили куклу, имитирующую вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора. Оба клуба сойдутся сегодня, 26 января, в 1/4 Кубка Испании.

«ФК «Реал» хотел бы поблагодарить за поддержку и выражение любви, полученные после досадного и отвратительного акта расизма, ксенофобии и ненависти в отношении нашего игрока Винисиуса.



Мы выражаем наше самое решительное осуждение событий, которые нарушают основные права и достоинство людей и не имеют ничего общего с ценностями, которые представляют футбол и спорт. Этим атакам, подобным тем, от которых сейчас страдает наш игрок, или тем, от которых может страдать любой спортсмен, не может быть места в таком обществе, как наше.



«Реал» надеется, что все виновные в столь отвратительном поступке будут привлечены к ответственности», — говорит в официальном заявлении мадридской команды на официальном сайте.

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