На улицах Рима появились стикеры с изображением Гитлера в форме «Ромы»

На улицах столицы Италии, Рима, появились стикеры с изображением нацистского диктатора Адольфа Гитлера в форме местного футбольного клуба «Рома».

Стикеры появились в различных районах Рима на дорожных знаках и окнах домов в среду, 25 января. В местных СМИ в акте вандализма подозревают часть болельщиков «Ромы», которые являются сторонниками взглядов Гитлера.

«Стикеры с изображением Гитлера в футболке «Ромы», которые появились сегодня в нашем городе, являются настоящим позором. Это неприемлемо, особенно накануне Дня Памяти (о жертвах Холокоста. — Прим. «Чемпионата»). Мы приняли меры для их немедленного устранения. Позор тем, кто несёт за это ответственность», — написал в своём «твиттере» мэр Рима Роберто Гуальтьери.

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